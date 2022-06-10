METEOROLOJİK UYARI

( BÖLGE GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR VE

FIRTINAYA DİKKAT!)

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (11.06.2022 CUMARTESİ) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Muğla, Isparta, Burdur illeri geneli ile Antalya'nın iç kesimlerinde ( Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Elmalı, Korkuteli, Kemer ve Döşemealtı ) güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ