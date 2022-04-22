Hayır Çarşısı Açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi Kadın Gönüllüleri tarafından Hayır Çarşısı açıldı.Isparta Bağlar Mahallesi Necip Camii Kız Kur’an Kursu bünyesindeki hayır çarşısının açılışına İl Müftüsü Bayram Şahin, Şube Müdürleri, Kur’an kursu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.Açılışta konuşan Müftü Şahin şunları söyledi: “Hayır çarşısıyla hayırseverler kardeşlerimizin ihtiyaç fazlası ve giyilebilecek elbiselerini teslim alarak ihtiyaç sahiplerine veriyor ve aralarında köprü oluyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı hayır çarşısına destek olmaya davet ediyorum.”Kur’an kursu öğreticisi Zehra Demirekin’in öncülüğünde açılan hayır çarşısında Kur’an kursu öğrencileri dikiş hocası eşliğinde bebek bohçası ve çeşitli giyecekler de dikerek katkıda bulunuyorlar.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ