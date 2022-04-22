23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçemizde çeşitli etkinliklerle başladı.Bu kapsamda Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Yiğit Köprülü'ye devretti.O sıralarda Eğirdir Kaymakamlığı makamında oturan Bağlar İlkokulu Öğrencisi İlayda Kılınç Başkan Yiğit Köprülü'yü arayarak talimat verdi.Başkan Yiğit Köprülü halktan gelen talepler üzerine telefonu eline alarak Belediye birim müdürlerini talimat yağmuruna tuttu. Bisiklet Yolu yapımı için Fen İşleri Müdürüne, Çocuk Oyun Parkları yapımı için İmar İşleri Müdürüne, Atatürk İlkokulu ile Eğirdir Belediyesi işbirliği ile 'Sıfır Atık Projesi' için Zabıta Müdürüne, Sokak Hayvanları için Veteriner İşleri Müdürüne talimatlar yağdırdı.Başkan Yiğit Köprülü ve Eflal Sena Silav Eğirdir'de yenilenebilir Enerji, Tarihi Eserlerin korunması ve yaya geçitleri ve kaldırımlar konularında da bilgi alış verişinde bulundular.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK çocukların 23 Nisan bayramlarını kutlayarak Atatürk İlkokulu Okul Müdürü Aysun Güçlü, Sınıf Öğretmeni Ali İhsan Kerik ile beraber öğrenciler Eflal Sena Silav ve Yiğit Köprülü'ye teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)