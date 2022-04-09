VALİ SEYMENOĞLU KYK’DA KALAN ÖĞRENCİLERLE İFTAR AÇTI

Vali Ömer Seymenoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci yurdunda öğrencilerle birlikte iftarını açtı.İftar öncesi yurtta kalan öğrencilerle sohbet eden Vali Seymenoğlu, tüm öğrencilere hayırlı ramazanlar diledi.Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte sıraya girerek iftar yemeğini öğrenciler ile birlikte aldı.Ramazan ayının ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Seymenoğlu, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.