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Haber: BTK Düğmeye bastı GSM sorunların çözümü için tarih verdi

Haber: BTK Düğmeye bastı GSM sorunların çözümü için tarih verdi
ISPARTA
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Bakanlık düğmeye bastı! Yüksek faturadan vazgeçecekler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörler, müşterilerinin düşük kalitede internet hızı alması nedeniyle hizmeti iptal etmeyi istemesi durumunda karşılaştığı yüksek cayma bedellerinden vazgeçmek zorunda kalacak.

  
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı BTK, vatandaşlardan GSM operatörlerine yönelik son dönemde artan şikayetleri değerlendirmeye aldı. Vatandaşlar daha çok yüksek cayma bedelleri ve paket dışı aramalar sonucu karşılaşılan yüksek faturaları şikayet konusu yaparken, BTK da bu konuda bir dizi yaptırıma hazırlanıyor.

YILIN İLK YARISINDA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
Sorunların çözümü noktasında Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanan BTK, sorunların çözümü için de son tarih olarak temmuz 2022'yi belirledi. BTK bu tarihe kadar vatandaştan yoğun şikayet alan sorunları çözüme kavuşturacak.

Bu kapsamda vatandaşın düşük kalitede internet hızı alması nedeniyle hizmeti iptal etmeyi istemesi durumunda operatörler tarafından yansıtılan yüksek cayma bedelleri artık tarihe karışacak. Farkında olmadan ya da aldatılarak (wangiri) yapılan paket dışı aramalar ile karşılaşılan yüksek fatura sorunu çözülecek. Burada bir devre kesici devreye girecek ve konuşmanın belirli bir süresinde konuşma sonlandırılarak faturanın kabarması önlenecek.

ÇOCUKLARDAN ALINAN ONAYLAR GEÇERSİZ OLACAK
Çağrı merkezlerinden yapılan aramalar ile çocuklardan alınan mali yükümlülük doğuran sözde onaylar geçersiz sayılacak. Türkiye'de cep telefonu kullanma yaşı 11'e düşerken, bu yaş ile 15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 89'u cep telefonu kullanıyor. Bu da reşit olmayan çocukların telefondan mali yükümlülük doğuran onaylar vermesine ve ailelerin mağduriyetine sebep olabiliyor.
Yapılacak düzenlemeyle artık aile büyüklerinden alınmayan mali yükümlülük getiren onaylar geçersiz sayılacak.

NAKİL TALEPLERİ HIZLA ÇÖZÜLECEK
Bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri mali yükümlülük doğuran hükümlerin sözleşmenin içerisine dikkat çekmeyecek şekilde serpiştirilmiş olduğu yöntemler tespit edilerek, bunlar önlenecek. Ayrıca bir kampanyaya girmiş olmakla pek çok onaya tabi işleme onay vermiş sayılmasına yönelik girişimlerde engellenecek. Nakil taleplerinin 10 günü aşması sorunu da yeni düzenleme ile ortadan kalkacak.
BTK, GSM sorunların çözümü için tarih verdi

KAYNAK: SABAH
 
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