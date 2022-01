BES’te avans çekme dönemi

BES'i cazip hale getirmek için önemli değişiklikler geliyor. Sistemden evlilik, konut alımı, eğitim gibi ihtiyaçları karşılamak için avans alınabilecek. Otomatik BES’e 45 yaşından büyük kişiler de kendi istekleriyle katılabilecek.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinde bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin önemli düzenlemelere yer verildi.BES’ten emekli olabilmek için en az on yıl prim ödemek ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Emekli olmadan erken ayrılanlara devlet katkısı ya hiç ödenmiyor ya da eksik ödeniyor.Teklif yasalaştığında,Örneğin, ,Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25’i oranında, yani 12 bin 500 lira tutarında ödeme yapılacak.Avans alan BES katılımcıları, belirli bir süre için sistemden ayrılamayacaklar.Bu düzenlemenin özellikle otomatik BES olarak adlandırılan otomatik katılım sistemine gönüllü girişleri artırması bekleniyor.Düzenleme hayata geçtiğinde BES katılımcıları, yatırdıkları anapara ve nemasının yarısına kadar kısmını avans olarak çekebilecekler. Sistemden çıkmalarına gerek kalmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.Uygulamanın ayrıntıları SEDDK’nın çıkartacağı yönetmeliklerle netleşecek.Otomatik katılım sistemi (OKS) kapsamında, bir işyerinde çalışmaya başlayan 45 yaşından küçük kişiler, işverenlerince otomatik BES’e kaydediliyor ve brüt ücretinin yüzde 3’ü oranında prim kesilerek sigorta şirketine yatırılıyor. 45 yaşından büyük kişiler otomatik BES’ten yararlanamıyor.Türk Borçlar Kanunu uyarınca hesap sahibinin talebi halinde bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmeler temlik edilebiliyor, yani bir alacak karşılığında başkasına devredilebiliyor. Ancak, bununla ilgili bir uygulama standardı bulunmuyor.Gerek gönüllü, gerek otomatik BES’te emekli olabilmek için giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerekiyor.Üç yıllık süre dolmadan sistemden çıkanlara devlet katkısı ödenmiyor. Sistemde en az 3 yıl kalanlara devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde 15’i, en az 6 yıl kalanlara yüzde 35’i, en az on yıl kalanlara yüzde 60’ı, on yıl ve 56 yaş koşulunu birlikte yerine getirenler ile vefat veya maluliyet halinde ise yüzde 100’ü ödeniyor.BES’teki getirilere vergi uygulaması ise şu şekilde oluyor:Sistemde on yıldan az kalmak suretiyle erken ayrılanlardan yüzde 15, 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte 56 yaşını doldurmadan ayrılanlardan yüzde 10 oranında vergi kesiliyor. Vergi kesintisi yatırılan anaparadan değil, nema geliri üzerinden yapılıyor. Emeklilik, vefat ve maluliyet nedeniyle ayrılanlardan ise yüzde 5 oranında vergi alınıyor. Ancak, emekliliği hak ettiğinde parayı topluca çekmeyip yıllara yayılan ödeme planı yapanlardan vergi kesilmiyor. BES ile ilgili bu kurallar aynen devam edecek.KAYNAK: HABERTÜRK/AHMET KIVANÇ