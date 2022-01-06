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Haber: Bakan Koca: ''Mecbur Kalmadıkça...' diye uyardı!

Haber: Bakan Koca: ''Mecbur Kalmadıkça...' diye uyardı!
ISPARTA
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Son dakika haberi: Rekor vaka sayısının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı

Son dakika haberi: Vaka sayısının rekor seviyeye yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Koca uyarıda bulundu. Koca, "Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

  Sağlık Bakanı Koca: Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.


66 BİN 467 VAKAYLA REKOR KIRILDI
Türkiye'de dün 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. 
Böylece 2020 Mart ayından beri günlük en fazla vaka sayısı açıklanmış oldu.

KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ
Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından karantina süresinin 7 güne indirilmesi kararlaştırıldı. 5. günden sonra PCR testi negatif çıkanların karantinası bitmiş sayılacak. 7 günün sonunda ise hafif veya hiç semptom göstermeyen kişilerin de karantinası sona erecek. 

BAKAN KOCA: “İZOLASYON” KELİMESİ YERİNE YANLIŞLIKLA “KARANTİNA” KELİMESİ KULLANILMIŞ
Bakan Koca dünkü bilim kurulu açıklamasındaki yanlışla ilgili sosyal medyadan düzeltme yaptı;
Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz.
 
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