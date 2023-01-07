7 Ocak 2023 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Kovid-19’da XBB 1,5 endişesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Kovid-19’un 'XBB 1,5' varyantının etkili olmaya başladığını belirterek, "XBB 1,5 varyantının antikorlardan hızlı bir kaçışı var. Kapalı ortamdaki kitleler arasında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Önümüzdeki günlerde de yayılmasını biraz daha fazla gösterecek. Ölüm riski düşük ama 65 yaş üstü ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için risk oluşturuyor" dedi.



Batman’da yeni operasyon

Batman'da 650 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu başlatıldı.



Ege’de peş peşe depremler

Çanakkale'de Midilli Adası açıklarında 4.8, İzmir’de ise 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı yaşandı.



McCarthy sonunda seçildi

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 15. tur oylamasında meclis başkanlığına, Kevin McCarthy (Makkarti) seçildi.



İran’da gençler idam ediliyor

İran'daki Mahsa Amini gösterileri sırasında "bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi" suçlamasıyla idama mahkum edilen Mehdi Keremi ve Muhammed Hüseyni'nin cezası infaz edildi. İdam edilen protestocu sayısı ise 4'e yükseldi.



Yemek bedeli belli oldu .

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Memurlardan bu yıl 3,81-15,55 lira, sözleşmeli personelden 4,64-18,59 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.



Anadolu Efes kazandı

Euroleague'in (Yurolig’in) 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Asvel’i 78-72 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Micic (Mitsiç) oldu.

