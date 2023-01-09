Isparta Belediyesi öncülüğünde Tarihi Damgacı Sokakta gerçekleştirilen restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarında 21 evin restorasyonu tamamlanarak, şehre kazandırıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirdeki tarihi yapılar restore edilerek, kente yeniden kazandırılıyor. Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar aralıksız sürerken, Tarihi Damgacı Sokaktaki evlerde restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarıyla özüne döndürülüyor. Tarihi Damgacı Sokakta bulunan 29 evin projelendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 11’i tescilli, 7’si tescilsiz toplam 18 evin restorasyon ve sokak sağlıklaştırılmasına başlanmış ve tamamlanmıştı. Bu evlere ilave olarak 1’i tescilli, 2’si tescilsiz 3 evin daha restorasyonu yapıldı.Çalışmalarda 12’sitescilli 9’u tescilsiz toplam 21 evin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında cepheleri ve çatıları yenilendi. Yenilenen halleriyle Damgacı Sokaktaki evler, şehre farklı bir değer katacak. Ayrıca Tarihi Damgacı Sokakta çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştirilecek.