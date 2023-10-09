Güneykent Gülbirlik Gülyağı Fabrikasının Tarihi Bacası: İngiliz Gemi Kazanı

Güneykent Gülbirlik Gülyağı Fabrikası, Türkiye'nin ilk fabrikasyon gül yağı üretimi yapan tesislerinden biri olarak tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1952-1976 yılları arasında faaliyet gösteren bu fabrikada yer alan özel bir kazanın hikayesi ise oldukça ilgi çekicidir.

İngiliz Gemi Kazanı: Bir Rastlantı, Bir Vizyon

1952 yılında, bir İngiliz gemisi İstanbul'a limana yanaşır. Ancak gemideki buhar kazanı arıza yapar ve tamir edilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada Güneykentli bir ağabey, İstanbul'a gelip giderken bu gemiyi ziyaret eder ve gemideki buhar kazanını inceler.

O dönemde, gül yağı üretimi daha çok geleneksel imbikler kullanılarak yapılırken, fabrikasyon yöntemlerle daha yüksek verim elde edilebileceği düşünülmektedir. Güneykentli insanlar, bu gemideki buhar kazanını incelediklerinde bir vizyon oluştururlar ve kazanın Güneykent'e getirilmesi için çalışmalar başlatılır.

Gallovey Kardeşler ve Kazanın Hikayesi

İngiliz Gallovey Kardeşler adlı şirketin ürettiği bu kazan, 1850'li yıllarda birçok ülkeye satılmıştır. Ancak ilginç bir şekilde, Güneykent'teki bu kazanın bu liste içinde adı geçmez. Bunun sebebi, İngiliz gemisinden söküldüğü hurda bir kazan olduğu içindir.

Güneykent ve Gülbirlik Müzesi: İnsanların Ufkunu Açan Bir Deneyim

Güneykent'teki Gülbirlik Müzesi, bu tarihi kazanı sergileyerek ziyaretçilere gül yağı üretiminin evrimini ve tesisin geçmişini anlatır. Bu tarihi eseri görmek ve Gülbirlik Müzesi'ni ziyaret etmek, gül yağı üretiminin tarihini ve teknolojisinin nasıl geliştiğini anlamak için eşsiz bir fırsattır. Aynı zamanda, insanların hayal gücünün ve vizyonunun, endüstriyel gelişmelere nasıl öncülük ettiğini de gösteren özel bir hikayedir. Güneykent'te bu benzersiz deneyimi yaşamak için herkesi bekliyoruz.