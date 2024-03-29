Trafikte Bunları Yapan Sürücüler Yandı: 27 Bin 235 TL Birden Ceza Kesilecek!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Trafikte kural ihlali yapanlara ağır bir ceza kesildi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye ciddi bir cezai yaptırım uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü'nde aracıyla makas atarak trafik güvenliğini riske atan bir sürücüyü tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğini aracın plaka bilgileri üzerinden belirledi ve B.K. isimli sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri gereğince toplamda 27 bin 235 lira para cezası uygulandı. Makas atmak, araçları kamunun huzurunu bozacak şekilde sürmek, öndeki aracı yeterli mesafeden izlememek, emniyet şeridini gereksiz şekilde kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren alınmasına rağmen araç kullanmak gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan sürücü, ciddi bir cezai yaptırımla karşılaştı.

Ayrıca, sürücü B.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Bu olay, trafik kurallarına uymamanın ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamanın ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini bir kez daha gösterdi. Trafik güvenliğine yönelik her türlü ihlalin titizlikle takip edilerek cezalandırılacağı vurgulandı.