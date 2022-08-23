İKİNCİ EL ARAÇ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ORTAKLIK
İkinci el otomobil alım satımında sunduğu yenilikçi iş modeliyle Türkiye’de büyümesini sürdüren otoplus, ikinci el araç sektörü açısından önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Bu doğrultuda otoplus, Türkiye’nin 72 şehrinde 300 noktada oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu.
Ortaklığı Isparta'ya duyurmak amacıyla açıklama yapan Pilot Garage Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun şunları söyledi: “Bu yatırım, Türkiye’de ikinci el sektöründe lider bir şirket kurma stratejimizde önemli bir adımı temsil ediyor. Bundan bir buçuk yıl önce Pilot Garage ile Türkiye genelinde başlatılan iş birliğini somut bir yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz.''
Şeffaf ve profesyonel hizmet ilkesiyle ilerleyen bu iki markanın buluşmasının sektörde büyük bir heyecan yaratacağını dile getiren Doğan Altun ve Kaan Altun şu ifadeleri kullandı:
“Pilot Garage olarak kurulduğumuz 2011 yılından bu yana 10 milyondan fazla aracın ekspertiz işlemini yaparak çok geniş bir portföye sahip olduk. Türkiye’de ikinci el alışverişte en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olan otoplus ile böylesi güçlü bir ortaklığa imza atması önümüzdeki dönemde sektöre daha birçok yenilik kazandıracak.''
Önümüzdeki dönemde yenilikçi projeler hayata geçirmeyi planlayan otoplus ve Pilot Garage, sektörün rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyor.
Adres: Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon: 0 551 002 32 32
Websiteispartapilotgarage.com
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