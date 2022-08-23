İKİNCİ EL ARAÇ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ORTAKLIK

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Haftanın Ekspertizi

- Danilo Zanna

İkinci el otomobil alım satımında sunduğu yenilikçi iş modeliyle Türkiye’de büyümesini sürdüren otoplus, ikinci el araç sektörü açısından önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Bu doğrultuda otoplus, Türkiye’nin 72 şehrinde 300 noktada oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu.Ortaklığı Isparta'ya duyurmak amacıyla açıklama yapan Pilot Garage Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun şunları söylediŞeffaf ve profesyonel hizmet ilkesiyle ilerleyen bu iki markanın buluşmasının sektörde büyük bir heyecan yaratacağını dile getiren Doğan Altun ve Kaan Altun şu ifadeleri kullandı:Önümüzdeki dönemde yenilikçi projeler hayata geçirmeyi planlayan otoplus ve Pilot Garage, sektörün rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyor.