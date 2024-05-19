Gülbirlik'ten Tanıtım Atağı

Belediye Başkanı Başdeğirmen’den Gülbirlik’e Övgü

Çin Heyetine Gül Elçisi Plaketi

2024 Gülçiçeği alım kampanyası tüm hızıyla devam ederken, Gülbirlik ve Isparta Belediyesi iş birliğiyle Isparta Gülünü dünyaya tanıtma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, yaklaşık 10 milyon takipçisi olan Çin'in ünlü fenomenleri, Gülbirlik ve Isparta Gülünü dünyaya tanıtmak amacıyla Isparta'da çekimler yapıyor.Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "Isparta Gülünü ve Gülbirlik’i dünyaya tanıtmaya ve katma değer sağlamaya devam ediyoruz" dedi. Kısa adı GÜLBİRLİK olan Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, gülçiçeği alım kampanyasının yanı sıra tanıtım faaliyetlerine de yoğunlaşmış durumda.Isparta Belediyesinin de katkılarıyla yürütülen tanıtım etkinliklerinde, Gülbirlik Rosense’nin Çin Distribütörü Chen Zhu adına Isparta'ya gelen ve dünyada 10 milyonu aşkın takipçisi olan ünlü fenomenler Ke Jun (Mr. Ke Jun) ve Chang (MS Chang) önderliğinde 10 kişilik Çin ekibi, Isparta'da gül bahçeleri ve gülyağı fabrikalarında çekimler yaparak Isparta gülcülüğünü ve Rosense ürünlerini tanıtıyor.Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, yaptığı açıklamada, "Gülbirlik ve Rosense olarak Isparta gülünü dünyaya tanıtma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin'deki Rosense ürünlerimizin satışını üstlenen distribütörümüz Chen Zhu adına gelen ünlü fenomenler ve ekipleri Isparta’da misafir ediyoruz. Bu kampanya döneminde Isparta’ya gelen ikinci Çin heyeti oluyorlar. Gerek gül bahçelerinde gerekse fabrikalarımızda çekimler yaparak tanıtım çalışmalarına katkı sağlıyorlar. Önümüzdeki günlerde de başka Çin heyetleri ilimize gelmeye devam edecek" dedi.Gülbirlik Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda Çin heyeti ile tanışan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dünyada gülün merkezinin Isparta olduğunu vurguladı. Başkan Başdeğirmen, Çin heyetine hoş geldiniz diyerek, Isparta’nın gülcülük ve diğer tarımsal çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Programda Başkan Başdeğirmen, Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu ve Özler Erdoğan ile Gülbirlik Rosense Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Gökdoğan da yer aldı.Başkan Başdeğirmen, Gülbirlik’in ve Isparta’nın güllerinin dünyada en kaliteli güller olduğunu belirterek, “Isparta gül yüzlü insanların memleketidir. Gülbirlik bizim gururumuzdur. Dünyanın en güzel gülleri Gülbirlik’e ait tesislerde parfümeri ve kozmetik olarak değerlendirilmektedir. Isparta her yıl binlerce misafirini gül bahçelerinde ağırlamaktadır. Isparta, tarım sektöründe de önemli bir bölgedir” dedi.Programda, Gülbirlik Genel Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi adına hazırlanan Gül Elçisi plaketi, Çin heyetinden fenomen Ke Jun’a takdim edildi. Mr. Ke Jun da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e panda simgesinin bulunduğu bir plaket sundu. Başkan Başdeğirmen ayrıca konuklara Isparta gül ve lavantayı simgeleyen el işi tablolar hediye etti.Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, program sonunda Gülbirlik ve Isparta Gülüne katkılarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.