Eğirdir ve Kovada Göllerinin Mikroplastik Düzeyi Araştırılıyor

TÜBİTAK – TAGEM 1003 Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı kapsamında desteklenen ve Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) ile iş birliği içinde yürütülen “Güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yer Alan Bazı Doğal Göllerin Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi” adlı proje kapsamında örnekleme çalışmaları başlatıldı. Proje, Burdur, Isparta, Denizli, Konya, Antalya, Aydın ve Muğla illerindeki toplam 12 gölde yürütülecek.Enstitü müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan 9 göl arasında yer alan Eğirdir ve Kovada göllerinde su, sediment ve balık örnekleme çalışmaları Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Dr. Vedat Yegen, Veteriner Hekim Tuncay Vural ve Uzman Moleküler Biyolog Selman Şapçıoğlu tarafından gerçekleştirildi.Proje kapsamında Burdur (Burdur, Karataş, Salda, Yazır), Isparta (Eğirdir, Gölcük, Kovada), Denizli (Çivril (Işıklı)), Konya (Beyşehir), Antalya (Avlan), Aydın (Bafa) ve Muğla (Köyceğiz) illerindeki göllerin mikroplastik kirlilik düzeyinin ortaya çıkarılması ve ekolojik risk boyutunun belirlenmesi hedefleniyor. Bu örnekleme çalışmaları yılda iki kez planlanmakta olup, göllerin mikroplastik kirliliği hakkında kapsamlı veriler elde edilmesi amaçlanıyor.