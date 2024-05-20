Isparta’da 19 Mayıs Coşkusu: Unutulmaz Bir Etkinlik

Isparta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kutlamalar, sabah saat 09.00'da Tren Garı'nda toplanılmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.Günün devamında, Işıkkent Spor Salonu'nda yapılan kutlamalar, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kortejle daha da renklendi. Bu anlamlı korteje, Isparta Racing Motor Sporları Kulübü, SDÜ Motors, TürkChopper MK ve Shadow Riders kulüpleri katıldı.Kortej boyunca motosikletliler, Türk bayrakları ve Atatürk portreleri taşıyarak coşkulu sloganlar attılar. Vatandaşlar da korteji büyük ilgiyle izleyip motosikletlileri alkışlarla destekledi. Bu anlamlı gün, Isparta’da büyük bir coşkuyla kutlanarak hafızalara kazındı.