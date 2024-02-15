Gülbirlik'te Nöbet Değişimi: İbrahim Işıdan Genel Müdür Oldu

Isparta merkezli GÜLBİRLİK, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Yönetim Kurulu kararıyla 13 yıldır Genel Müdürlük görevini yürüten Hasan Çelik'in yerine Rosense A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Işıdan atandı.GÜLBİRLİK Yönetim Kurulu'nun kararıyla gerçekleşen nöbet değişimi ile 2011 yılından beri Genel Müdürlük görevini üstlenen Hasan Çelik'in kendi isteğiyle görevinden ayrılma talebi kabul edildi. Yapılan toplantıda, bu göreve atanacak ismin belirlenmesi sonucunda Rosense A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Işıdan, Gülbirlik Genel Müdürlüğü görevine getirildi.1986 yılından bu yana Gülbirlik bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve 2011 yılında Genel Müdürlük görevine getirilen Hasan Çelik'in ayrılışını değerlendiren Yönetim Kurulu, İbrahim Işıdan'ı bu önemli göreve atayarak Gülbirlik'in yeni döneminde liderlik yapmasını kararlaştırdı. Işıdan'ın göreve başlamasıyla birlikte, Gülbirlik'in daha ileriye taşınması ve başarı grafiğinin yükseltilmesi hedefleniyor.Genel Müdürlük görevine atanması sonrasında İbrahim Işıdan'a yeni sorumluluklarına başlamadan önce başarılar dileyen Hasan Çelik, "Yüzümüzün akıyla bu görevi başarıyla yürüttük. Ama artık gençlerin önünü açmak adına bu görevden ayrılma gerektiğine karar verdim. Yönetim Kurulu da benim yerime İbrahim Işıdan'ı atayarak, Gülbirlik'e yeni bir soluk getirecektir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.1976 Isparta doğumlu olan İbrahim Işıdan, 1999 yılında Gülbirlik ailesine katıldı. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ve 25 yıldır Gülbirlik'te çeşitli görevlerde bulunan Işıdan, Rosense A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenerek uzun yıllardır sektörde deneyim kazandı. İbrahim Işıdan, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.