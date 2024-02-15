Isparta Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca: "Enflasyon Muhasebesi ve Vergisi Hakkında Açıklama"

Isparta Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca, 2004 yılından sonra 01.01.2024 tarihinden itibaren hayata geçirilecek olan Enflasyon Muhasebesi hakkında önemli bilgiler verdi. Yapılan açıklamada, bu muhasebe uygulamasının Bilanço usulüne tabi işletmeler ve şirketlerin bazı hesap kalemlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak vergisel karşılığını teşkil etmesini amaçladığı belirtildi.

Karaca, Enflasyon Muhasebesi'nin Gelir İdaresi, vergi mükellefi ve meslek mensupları olmak üzere üç tarafı bulunduğunu ifade ederek, bu uygulamanın 2024 geçici vergi dönemlerinden itibaren enflasyon karı neticesinde vergi ödemeyi gerektireceğini vurguladı. Özellikle maddi duran varlık kalemleri yoğun olan firmaların mali müşavirlerini zorlu süreçlerin beklediğini dile getiren Karaca, bu değişiklikle birlikte vergi mükelleflerinin yüzde 80'inin enflasyon karları ve vergileri ile karşılaşacağına dikkat çekti.

Başkan Karaca, konu hakkında bilgi sahibi olanların ve eğitimlere katılanların daha bilinçli olduğunu belirtirken, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Ticaret Odalarının vergi mükelleflerini enflasyon vergisi konusunda bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamasında, 01.01.2024 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasının firmaların ve şirketlerin mali tablolarını düzelteceğini, finansman sağlayan kuruluşlar ve yatırımcılar nezdinde itibarlarını artıracağını belirten Karaca, bu değişikliğin firmaların belini ağır bir şekilde bükeceğini de vurguladı.