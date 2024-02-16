Isparta'da Sağanak Yağış Tarım Arazi­lerine Zarar Verdi

Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, beraberinde taşkınları getirerek bazı tarım arazilerini su altında bıraktı. Taşkından en çok etkilenen bölgeler arasında merkez ile Karağı, Koçular ve Karacahisar köyleri bulunuyor.

Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, yaşanan sağanak yağışın ardından bazı köylerde su baskınları meydana geldiğini açıkladı. Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekipler sahada ve gerekli tedbirleri almış durumda. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Dere kenarındaki tarım arazilerinin bir kısmı taşkından etkilendi. Kaymakamlığımızın tüm birimleri teyakkuz halinde. İnşallah süreci kayıpsız atlatırız." dedi.

Öte yandan, kaymakamlık tarafından yıl­kı atları da dahil olmak üzere yabani hayvanların ve sokak hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi amacıyla çalışmalar yürütülmekte.

Yaşanan sağanak yağışın tarım arazilerine verdiği zararın giderilmesi ve olası olumsuzluklara karşı alınan tedbirlerle ilgili sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.