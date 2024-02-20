"Gülbirlik'te İbrahim Işıdan Dönemi Başladı: Hasan Çelik'e Veda Töreni"
Gülbirlik Genel Müdürlüğü'nde yaşanan değişiklik sonrasında, geçtiğimiz hafta Yönetim Kurulu tarafından atanan İbrahim Işıdan, eski Genel Müdür Hasan Çelik'ten görevi devraldı. Devir teslim töreninde, Hasan Çelik'e 38 yıl boyunca Gülbirlik'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
Detaylar:
Gülbirlik Genel Müdürlüğü'nde yaşanan değişiklik sonrasında, geçtiğimiz hafta Yönetim Kurulu tarafından atanan İbrahim Işıdan, eski Genel Müdür Hasan Çelik'ten görevi devraldı. Devir teslim töreninde, Hasan Çelik'e 38 yıl boyunca Gülbirlik'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
Detaylar:
- İbrahim Işıdan Göreve Başladı: Rosense A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Işıdan, Gülbirlik Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük görevine atanarak görevine başladı.
- Hasan Çelik'e Teşekkür Plaketi: Devir teslim töreninde, eski Genel Müdür Hasan Çelik'e 38 yıl boyunca Gülbirlik'e katkılarından dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
- Demir'in Teşekkürleri: Başkan Mahmut Demir, Hasan Çelik'e yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, sağlıklı uzun ömürler diledi. Çelik'in 13 yıldır başarıyla yürüttüğü Genel Müdürlük görevi için minnettarlık ifade etti.
- Çelik'in Duygusal Veda Mesajı: Hasan Çelik, Gülbirlik çatısı altında geçirdiği 38 yılın ardından duygusal bir veda mesajı verdi. Yaptığı hizmetler ve birlikte yaşanan güzel anılar için teşekkürlerini ileten Çelik, Yönetim, personel ve üreticilere haklarını helal etmelerini istedi.
- Işıdan'ın İlk Mesajı: Yeni Genel Müdür İbrahim Işıdan ise Hasan Çelik ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını belirterek, Çelik'e teşekkür etti. Gülbirlik'e hizmet ve katkılarından dolayı minnettarlık duyduğunu ifade eden Işıdan, Gülbirlik'i daha iyi noktalara taşıma sözü verdi.
- Toplu Fotoğraf ve Vedalaşma: Devir teslim töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona ererken, Hasan Çelik gerek yönetim kurulu üyeleri gerekse personel ile tek tek vedalaşarak Gülbirlik'e veda etti.