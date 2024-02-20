Özel Halk Otobüsü Şoförü Mehmet Özçelik Ödüllendirildi

"Özel Halk Otobüsü Şoförü Mehmet Özçelik, Fenalaşan Üniversite Öğrencisini Hastaneye Yetiştirmesi İle Ödüllendirildi"
Isparta'da, özel halk otobüsünde fenalaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Cin'in hastaneye yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayan şoför Mehmet Özçelik, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner tarafından ödüllendirildi.
Detaylar:
Isparta'da, özel halk otobüsünde fenalaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Cin'in hastaneye yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayan şoför Mehmet Özçelik, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner tarafından ödüllendirildi.
Detaylar:
- Olayın Geçmişi: Çarşı-Üniversite seferini gerçekleştiren özel halk otobüsünde fenalaşan Rabia Cin'in hayati tehlike geçirmesi üzerine, şoför Mehmet Özçelik olaya müdahale etti.
- İnsiyatif Alarak Hastaneye Yetiştirdi: Öğrencinin durumu ciddiyet kazanınca, şoför Mehmet Özçelik, insiyatif alarak aracını güzergah dışına çıkararak hastane aciline yetiştirdi ve gerekli müdahalenin yapılmasını sağladı.
- Kooperatif Başkanından Teşekkür ve Ödül: Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, Mehmet Özçelik'in duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür ederek ödüllendirdiklerini açıkladı. Daşdöner, ödül töreninde, şoför Mehmet Özçelik'in kurumu gururlandırdığını belirtti.
- Faruk Daşdöner'in Açıklaması: Başkan Faruk Daşdöner, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çarşı-Üniversite seferini yaparken aracında hayati tehlike geçiren öğrenci kardeşimizi insiyatif alıp, güzergah dışına çıkarak hastane aciline yetiştirip müdahale edilmesini sağlayan, kurum olarak bizleri gururlandıran mesai arkadaşımız Mehmet Özçelik’e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek ödüllendirdik" ifadelerine yer verdi.
- Toplu Ulaşım Sektöründe Duyarlılık: Bu olay, toplu ulaşım sektöründeki çalışanların duyarlılığını ve sorumluluklarını yerine getirme çabalarını vurgulayan bir örnek oluşturdu. Mehmet Özçelik'in hızlı ve etkili müdahalesi, hayati tehlike altındaki bir yolcunun hayatını kurtarmaya yetti.