"İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Binbirevler Mahallesinde Kadınlarla Buluştu"

İyi Parti'nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Binbirevler Mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya gelerek, projelerini paylaştı. Tural, özellikle hanım kardeşler için planladığı sosyal tesislerde psikolog, diyetisyen, ve avukatlar aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunulacağını ifade etti.

Başkan Adayı Tural'ın Binbirevler Mahallesi ziyareti sırasında öne çıkan başlıklar şunlardı:

Mezarlık Sorunu: Tural, mahallenin uzun süredir çözülemeyen mezarlık sorununa dikkat çekerek, bu sorunu çözeceklerini ve mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılayacaklarını söyledi. Sosyal Tesis Projeleri: Kadınlar için önemli olan sosyal tesis ihtiyacına vurgu yapan Tural, yapacakları tesislerde üst katta düğün salonu, alt katta ise kadınlar için mesleki eğitim kursları düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, sosyal tesislerde psikolog, diyetisyen, ve avukatların düzenli olarak danışmanlık hizmeti vereceğini ifade etti. Yaşlılara Yönelik Projeler: Yaşlıların da unutulmadığına değinen Tural, Yaşlı Gündüz Bakımevi projesini duyurarak, yaşlıların bakımının önemine vurgu yaptı. Yaşlıların baş tacı olduğunu ve onlara layık oldukları değeri vereceklerini belirtti. Eşit Hizmet: Tural, herkesin eşit şekilde hizmet alması gerektiğini vurgulayarak, ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan herkese adaletli bir şekilde hizmet götüreceklerini söyledi. Gençlere Ders Çalışma Alanları: Gençlere yönelik olarak da Oğuzata Kursumuzdan öğretmenlerin gelerek çocukları sınavlara hazırlayacağını ifade etti.