Gülbirlik Yönetimi, Milletvekillerine Ziyarette Bulundu

Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir ve Genel Müdür Hasan Çelik ile Yönetim Kurulu Üyesi Av. Faik Yıldız, TBMM'de Isparta Milletvekillerini ziyaret etti. 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde Isparta'yı temsil edecek milletvekillerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini ilettiler.AK Parti'den Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz, MHP'den Hasan Basri Sönmez ve CHP'den Yalım Halıcı'nın Isparta'yı temsil edeceği 28. Dönem Milletvekilleri, Gülbirlik heyetini Meclis'te ağırladı. Ziyarette, milletvekillerine Gülbirlik'in faaliyetleri ve 2023 gülçiçeği kampanyası hakkında bilgi verildi.Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik tarafından milletvekillerine, Gülbirlik'e bağlı Kozmetik Şirketi Rosense tarafından üretilen özel bir gül ürünleri seti hediye edildi. Bu hediyelerle Gülbirlik, milletvekillerine teşekkür etti ve gül ürünlerinin kalitesini tanıtmayı amaçladı.Milletvekilleri, ziyaretin samimi bir atmosferde geçtiğini belirterek Gülbirlik'in çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti. Gülbirlik yönetimi, milletvekillerine teşekkür ederek, Gülbirlik'in faaliyetlerini ve gül üreticilerine sunduğu destekleri anlattı. Ziyaretin sonunda her iki taraf da birbirlerine başarılar dileyerek vedalaştı.