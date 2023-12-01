SDÜ Hastanesi'nden Tıbbi Sekreterlere Kutlama ve Teşekkür

29 Kasım'da kutlanan Dünya Tıbbi Sekreterler Günü, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde özel bir etkinlikle kutlandı. Hastane bünyesinde görev yapan tıbbi sekreterlere yönelik düzenlenen kutlama programı, Hastane Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Kutlama programında, tıbbi sekreterlerin özverili çalışmalarını ve önemli katkılarını yansıtan özel bir slayt gösterisi sunuldu. Hastane yönetimi, tıbbi sekreterlerin gösterdikleri özveri, disiplin ve profesyonellikleri için teşekkür etti. Yönetim, tıbbi sekreterlerin hastane operasyonlarına sağladıkları değeri vurgulayarak, onların sağlık hizmetlerinin aksamadan ve düzenli bir şekilde yürütülmesinde kilit rol oynadıklarını ifade etti.Konuşmaların ardından, katılımcılar fuaye alanında düzenlenen özel bir kokteylde bir araya geldi. Bu etkileşim ortamında, tıbbi sekreterler birbirleriyle daha yakından tanışma fırsatı buldu ve güzel bir gün geçirdi.SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, tıbbi sekreterlerin özel günlerini kutlamak ve emeklerini takdir etmek adına düzenlediği etkinlikle bir kez daha sağlık personelinin birlik ve dayanışmasını güçlendirdi. Tıbbi sekreterlere teşekkürlerini sunarak, başarılarına ve özverili çalışmalarına vurgu yaptı.