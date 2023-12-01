Sav Kasabasında Yeni Yeşil Alanlar Hizmete Açıldı

Sav kasabasında, çocukların keyifli zaman geçirebileceği ve vatandaşların dinlenebileceği yeni parklar ve yeşil alanlar hizmete açıldı. Bu çalışmalar, kasabanın yaşam kalitesini artırmayı ve halka modern, güvenli ve estetik mekanlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yürütülen çimlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan parklar, çocuklara yönelik modern oyun alanları içermekte ve renkli tasarımlarıyla dikkat çekmektedir. Bu oyun alanları, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerini sağlarken aynı zamanda fiziksel aktivite yapmalarına teşvik etmektedir.

Vatandaşlar için oluşturulan yeşil alanlar ise, dinlenme ve sosyal etkileşim için uygun mekanlar içermektedir. Ağaçlar, çiçekler ve oturma düzenekleriyle donatılan bu bölgeler, doğayla iç içe olma ve huzurlu anlar yaşama imkanı sunmaktadır. Ayrıca, düzenlenecek etkinliklerle bu yeşil alanlar daha canlı ve etkileşimli hale getirilecek.

Çimlendirme çalışmalarıyla, parklar ve yeşil alanlar daha bakımlı ve estetik bir görünüme kavuştu. Belediye Başkanı Şakir İpekçi, bu çalışmaların kasaba sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, yeşil alanların ve parkların kasabanın sosyal dokusunu güçlendirmesi için çaba sarf edeceklerini ifade etti.