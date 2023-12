Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 22. Eğirdir Triatlonu için iş birliği anlaşmasına imza attılar. Eğirdir, bu triatlon etkinliğiyle Türkiye Kupası M3, Yıldız, Genç ve Yaş Grubu kategorileri için Türkiye Kupası statüsü kazanacak; aynı zamanda Elitler için Türkiye Finali'ne ev sahipliği yapacak.Başkan Veli Gök, her yıl düzenlenen çeşitli spor etkinlikleriyle Eğirdir'in sporun ve sporcuların merkezi olmaya devam ettiğini belirtti. Triatlon, Kick Boks, Taekwondo, Yüzme, Yelken gibi birçok branşa ev sahipliği yapan Eğirdir, bu etkinliklerle yüzlerce sporcuyu ve spor severi ağırlamıştır. Başkan Gök, önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan 22. Triatlon yarışlarının Eğirdir'de düzenlenecek olmasının mutluluğunu ifade etti ve geçmiş Belediye Başkanı Tacittin Gençay'ın başlattığı bu geleneği sürdürmenin önemine vurgu yaptı.Başkan, şu sözlerle devam etti: "Her dalda sporun ve sporcunun merkezi haline gelen Eğirdir'imiz başta Triatlon, Kick Boks, Taekwondo, Yüzme, Yelken ve diğer branşlara her zaman ev sahipliği yapmış, yüzlerce sporcu ve spor severi ağırlamayı başarmıştır. Bundan sonrada İlçemiz sporun merkezi olmaya devam edecektir. Önümüzdeki yıl rahmetli eski Belediye Başkanımız Tacittin Gençay’ın başlattığı 22. Triatlon yarışlarının Eğirdir’imizde gerçekleşecek olmasından dolayı mutluyuz."Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e misafirperverlikleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, etkinliğin başarılı bir şekilde geçmesini diledi.Eğirdir, sporun çeşitli dallarında düzenlediği etkinliklerle adını sporseverlerin kalbinde bir merkez haline getiriyor.