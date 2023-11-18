Gül Küçük Sanayi Sitesine Güvenli Giriş ve Çıkış İçin Yeni Yol Hizmete Açılıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gül Küçük Sanayi Sitesine güvenli giriş ve çıkışları sağlamak amacıyla yapılan yeni yol çalışmalarını inceledi. Başkan Başdeğirmen, DSİ Bölge Müdürlüğü ile eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasındaki 10 metrelik yolu 25 metreye çıkaran projenin, orta refüjdeki araç giriş ve çıkışlarının tehlikeli olmasına çözüm getireceğini belirtti.

Migros Kavşağı ile Gül Küçük Sanayi Sitesi arasındaki orta refüjdeki araç giriş ve çıkışının tehlikeli olması nedeniyle yapılan düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, bu alandaki yolun Karayolları Bölge Müdürlüğü talebiyle kapatıldığını söyledi. Yapılan düzenleme sonucunda Gül Küçük Sanayi Sitesi'nin 3. kapısının karşısındaki yolun 25 metreye çıkarıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, bu yolun sanayi sitesine daha güvenli giriş ve çıkış imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Başkan Başdeğirmen'in liderliğinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından esnafla bir araya gelindi. Yeni yolun incelemesini yapan esnaflar, yapılan düzenlemelerin sanayi sitesine olan erişimi kolaylaştıracağını ve trafiği daha güvenli hale getireceğini belirttiler. Başkan Başdeğirmen, yeni yolun kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağını ve bölgedeki yaşanan sorunları ortadan kaldıracağını ifade etti.

Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafı da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi. Yeni yolun, bölgeye değer katan ve işlerini kolaylaştıran bir projenin parçası olarak önemli bir adım olduğunu vurguladılar.