Isparta Bir Çok İl İçin Turuncu Kodlu Meteorlojik Uyarı Yapıldı

Hava Durumu Uyarısı: Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde ise doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu durumun ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına, ağaç ve direk devrilmesine neden olabileceği belirtilmiştir.

Toplam 58 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen durumda, özellikle turuncu kodlu uyarı alan illerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenmektedir. Turuncu kodlu uyarı verilen iller şunlardır:

Adana

Afyonkarahisar

Antalya

Bingöl

Burdur

Bursa

Denizli

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Isparta

Mersin

İstanbul

Kayseri

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kahramanmaraş

Niğde

Rize

Sakarya

Sivas

Tekirdağ

Trabzon

Tunceli

Bayburt

Karaman

Yalova

Vatandaşların hava durumu uyarılarına karşı dikkatli olmaları, gerektiğinde yetkililerin talimatlarını takip etmeleri önemle vurgulanmaktadır.