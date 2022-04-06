GÖZ ALICI GELİNLİK MODELLERİ İLE SETR-İ NUR ISPARTA'DA
Türkiye'de gelinlik ve tesettürlü gelinlik sektörünün en gözde markası olan Setr-i Nur Isparta'daki şubesiyle hizmet vermeye başladı.
Genç kızların hayallerini süsleyen onlarca çeşit gelinlik ve bindallı, şimdi de Ispartalı genç kızları bekliyor.
2000 yılından beri gelinlik üretiminde uzman kadrosu ve özgün tasarımları ile sektörün önde gelen firmalarından olan Setri- Nur Isparta Şubesi işletme sahibi Sena Nur Dal, özellikle tesettür modasına yön veren ve bu anlamda köklü bir geçmişi olan Setr-i nur markasını Ispartalı genç kızlarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Bir gelini Aˈdan Zˈye ''o güzel güne'' hazırladıklarını anlatan Sena Nur Dal verdikleri hizmetleri şöyle sıralıyor:
-Saç ve Türban Tasarımı
-Profesyonel Makyaj
-Nişan, Kına, Nikâh Giysileri
-Bindallı
-Kaftan
-Gelinlik
-Kişiye özel tasarım gelinliklerin satın alınmasının yanı sıra kiralama seçenekleri de mevcut
Türkiye’de en fazla tercih edilen ve beğenilen gelinlik markası Setr-i Nur şimdi Isparta'da
Detaylı ürün görselleri için Isparta Setr-i Nur'un instagram sayfasını yada www.setrinur.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
Adres ve iletişim bilgileri:
Turan Mh. 126. Cad. No:28
( Atanur Göz Hastanesi karşısı )
Telefon:
0553 923 61 94
0551 589 98 14
İnstagram linki:
@setrinurisparta