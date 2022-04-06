Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni

Sütçüler İlçesi Çobanisa-Sarayköy köyü arasında bulunan Türk Telekom Firmasının haberleşme nakil hattından kabloları kesen ve yakarak eriten S.A. ve Y.Ş. isimli şahıslar kestikleri ve eritmiş oldukları kablolar ile birlikte 03 Nisan 2022 tarihinde Sütçüler ilçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Timleri tarafından suçüstü yakalanmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar 04 Nisan 2022 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenin sağlanması, can ve malının korunmasına yönelik faaliyetitlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



