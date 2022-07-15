-Setr-i Nur: Gelinlik- Nişanlık- Kınalık ve Avrupa standartlarında malzemeler ile Profesyonel Makyaj

-Avrupa norm ve standartlarında malzemeler ile profesyonel makyaj

-Özel dikim ''Kiralık Gelinlik ve Bindallı'' seçenekleri

-Sizin mutlu ânlarınız, sizin hatıralarınız

Setr-i Nur Gelinlik-Nişanlık-Kınalık, Profesyonel Makyaj, Gelin Başı ve Türban Saç Tasarım olarak, bundan sonraki hayatınızda iz bırakacak, ilham verecek, gülümsetecek, mutlu ânlar ve güzel hatıralar için emek veriyor, çaba gösteriyoruz.

Tek gayemiz sizi en mutlu ânlarınız için en iddialı, en şık, en zarif hâle getirmektir.

Bunun için de özel dikim yapıyoruz

Çok zengin seçenekler sunuyoruz.

Avrupa Birliği (AB) norm ve standartlarına uygun makyaj malzemeleri ve ekipmanları kullanıyoruz

İnsan kaynakları açısından da alanında en etkin, yetkin, profesyonel ve uzman ekipler oluşturuyoruz.

Mutlu ânlarınız için lütfen bizi tercih edin.

Zira siz değerlisiniz.