- En İddialı
- Şık
- Zarif
- Mutlu Müşteri
Setr-i Nur Gelinlik- Nişanlık- Kınalık ve Profesyonel Makyaj, sizleri en mutlu ânlarınızda, şık, zarif ve iddialı hâle getiriyor.
-Avrupa norm ve standartlarında malzemeler ile profesyonel makyaj
Setr-i Nur'da Avrupa norm ve standartlarındaki malzemeler ile profesyonel makyaj yapılmaktadır.
''Gelin başı'', ''Profesyonel Makyaj'' ve ''Türban Saç Tasarımı'' üzerine uzmanlaşan Setr-i Nur Gelinlik- Nişanlık- Kınalık hayatınıza iz bırakacak mutluluklar sağlıyor.
-Özel dikim ''Kiralık Gelinlik ve Bindallı'' seçenekleri
Setr-i Nur'da özel dikimlerde sınırsız seçenek bulunuyor. Özel dikim gelinlik ve bindallı kiralama imkânı da sunulmaktadır. Turan Mahallesi, 126. Cadde, No: 28 (Atanur Göz Hastanesi Karşısı)'ndaki Setr-i Nur'a buyurun gelin, zengin seçeneklerimizi, Avrupa norm ve standartlarındaki malzemelerimizi yerinde inceleyin.
Aynı zamanda toplu randevularda ( düğün kına çekim nişan) paketlerinde %10 indirim uyguluyoruz.
-Sizin mutlu ânlarınız, sizin hatıralarınız
Setr-i Nur Gelinlik-Nişanlık-Kınalık, Profesyonel Makyaj, Gelin Başı ve Türban Saç Tasarım olarak, bundan sonraki hayatınızda iz bırakacak, ilham verecek, gülümsetecek, mutlu ânlar ve güzel hatıralar için emek veriyor, çaba gösteriyoruz.
Tek gayemiz sizi en mutlu ânlarınız için en iddialı, en şık, en zarif hâle getirmektir.
Bunun için de özel dikim yapıyoruz
Çok zengin seçenekler sunuyoruz.
Avrupa Birliği (AB) norm ve standartlarına uygun makyaj malzemeleri ve ekipmanları kullanıyoruz
İnsan kaynakları açısından da alanında en etkin, yetkin, profesyonel ve uzman ekipler oluşturuyoruz.
Mutlu ânlarınız için lütfen bizi tercih edin.
Zira siz değerlisiniz.
Setr-i Nur
Gelinlik-Nişanlık-Kınalık
Profesyonel Makyaj
-İletişim:
Turan Mahallesi
126. Cadde
No: 28 (Atanur Göz Hastanesi Karşısı)
Isparta/ Türkiye
Telefon:
0 (553) 923 61 94
0 (551) 589 98 14
-İnternet Yazılımı:
https://www.setrinur.com.tr
-Sosyal Medya
Instagram: @setrinurispartaa