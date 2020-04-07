Google koronavirüs raporunu yayınladı! İşte salgın sonrası Türkiye...

Google, koronavirüs salgını boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı. Bu ülkeden biri de elbette Türkiye'ydi.Google, koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu.Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.Parklarda artık kimse vakit geçiremiyor; bunun neticesinde de yüzde 58 oranında azalışla kullanıcıların büyük bir kısmını artık parklarda görebilmek mümkün değil.En büyük kayıp ise otobüs ve metro istasyonlarında yaşanıyor. Kullanıcılar salgın sonrası evine kapandığından toplu taşımayı gerekmedikçe kullanmadığı görülüyor. Virüs öncesi dönem ile virüs sonrası dönem arasında yüzde 71 oranında bir azalma söz konusu.Halen işine gitmek için dışarı çıkmak durumunda olanlar bir yana, birçok kişi de evinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu da ofise ve iş yerlerine gidenlerin sayısını ciddi oranda azaltmış durumda.Oransal olarak tek büyüyen kategori ise haneler... Vatandaşlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladığından Şubat ayına göre hanede tüm gün geçirme süresi ciddi oranda artmış durumda.