Deve dikeni tohumu nedir ve nasıl kullanılır? Deve dikeni tohumunun faydaları nelerdir?

DEVE DİKENİ NASIL KULLANILIR?

DEVE DİKENİ TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Hücreleri yenilemede etkili olduğundan kandaki serbest radikalleri temizler. Bu sayede kanser oluşumunu engeller. Bağışıklığı güçlendirir. Vücudu virüs ve bakterilere karşı güçlendirerek direnci artırır.

deve dikeni çayı kanı temizler

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Deve dikeni tohumundan yapılan çay, kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engeller. İyi kolesterol seviyesini yükselterek özellikle dama tıkanıklığına fayda sağlar.

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Ayrıca dengeleyerek şekerin yükselmesi ya da azalmasını engeller. Çayı kan içindeki oksijen seviyesini de sağlayarak sinir hücreleri düzenler. Ruhsal hastalıkların da oluşumunu önler.

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Vücut içindeki fazla toksinleri attığından iltihap birikimini de engeller. Kemik ve kasların işlevselliğini artırır. Asit oranını düşürerek böbrek ve safra kesesinde taş oluşumunu önler.

Alternatif tıpta karaciğerin dostu olarak geçen deve dikeni, güçlü kimyasal maddeler içerir. Vücuttaki hücreleri hızla iyileşmesine katkı sağladığı için cilde de inanılmaz faydaları olduğu tespit edilmiştir. Deve dikeni tohumundan elde edilen yağ da özellikle kulunç gibi ağrıları dindirir. Peki deve dikeni tohumu nedir ve nasıl tüketilir? Deve dikeni tohumunun faydaları nelerdir? Merak edilen soruların yanıtı:Deve dikeni , taşlık ve kurak alanlarda yetişmeyi sevmesine rağmen sağlık açsından güçlü maddeler bakımından zengindir. Özellikle içerdiği süt cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Hücre yenileme özelliği sayesinde cildin deforme olmasını önler. Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde bu özelliği sayesinde deve dikenine mübarek deve dikeni sütü derler. Bunun yanı sıra halk arasında eşek dikeni, kansa, boğa diken, meryem ana dikeni gibi isimlerle de adlandırılır. Sap ve taç kısmından oluşan deve dikeninin açtığı çiçek genellikle erguvan rengindedir. Papatya ailesine aittir. Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açar. Olduğu ortama hoş koku verir. Yıllık bir bitki olan deve dikeni tohumları alternatif tıpta sıklıkla doğal ilaç olarak kullanılır. Kullanımı Antik Yunan ve Mısır tarihine kadar uzanır. Afrika anavatanı olarak bilinse de Akdeniz bölgelerindeki ülkelerde sıklıkla rastlanır. Yüzyıllardır karaciğeri yenilemede ve temizlemede en etkili besin olarak geçer. Bilimsel adı Silybum marianum olan deve dikeninin faydası yalnız cilde ya da karaciğere değil sindirim sistemini düzenlediğinden kilo vermede ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur.Aktarlarda kolayca elde edilebilen tohumları vardır. Tohumlardan yapılan çay sayesinde faydasını sağlar. Oldukça faydalı olan bu çay taze tüketilmelidir. Kaynayan bir buçuk su bardağı suya bir tatlı kaşığı deve dikeni atılır. 5 -10 dakika demlenmesi beklenir. Daha sonra aç karna yemeklerden önce tüketilmeli. Günde bir kez tüketilmesi yeterli olacaktır. Dileyen demlenme esnasında taze bir yaprak nane de ekleyebilir. Deve dikeni yağı salatalara konulur. Hem lezzetini hem de faydasını artırarak kilo vermek isteyenler için ideal bir yağdır. Ayrıca deve dikeni tohumu balla karıştırılınca bronşlar ve boğazı temizlemede etkilidir.Bir uzmana danışarak yapılması tavsiye edilir. Deve dikeni karaciğer yağlanmasını sık sık yaşayanlar için doğal ilaçtır. Çay ya da balla karıştırılarak tüketilebilir. Karaciğerin işlevselliğini artırarak vücuttaki toksinleri atar.Deve dikeni tohumundan çıkartılan yağ, cildin yüzey tabakasını yeniler. Güçlü bir ağrı kesici etkisi olduğundan bel, boyun, diz, dirsek vebilek gibi alanlara masa yapılarak sürülebilir.