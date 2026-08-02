Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler

Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
ISPARTA
G.Tarihi: 31.07.2026 18:04
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Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen lavanta hasadı etkinliğinde gönüllü gençler, mor tarlalarda unutulmaz bir gün geçirdi. Gençler sadece lavanta hasadı yapmakla kalmadı, distilasyon sürecinden üretimin tüm aşamalarına kadar lavantanın yolculuğunu yerinde inceleme fırsatı buldu.
Isparta'nın lavanta üretimiyle ön plana çıkan bölgelerinde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler, mor tarlaların eşsiz atmosferinde hem doğayla buluştu hem de üretim sürecini yakından tanıdı.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program kapsamında gençler, lavanta hasadına katılarak tarımsal üretimin emek isteyen yönlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Hasattan distilasyona kadar tüm süreci gördüler

Etkinlikte gençler yalnızca lavanta toplamakla yetinmedi. Tarladan hasat edilen lavantaların işlenme sürecini de yerinde inceleyen katılımcılar, şifalı bitkinin distilasyon aşamalarını, lavanta yağı üretimini ve üretimin tüm süreçlerini uzmanlardan dinleyerek uygulamalı bilgiler edindi.
Böylece gönüllü gençler, üretimin tarladan başlayıp son ürüne ulaşıncaya kadar geçen tüm aşamalarını yakından görme fırsatı yakaladı.

Doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim

Mor lavanta tarlalarının büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler hem üretime katkı sundu hem de sosyal ve kültürel açıdan keyifli bir gün geçirdi. Gün boyunca doğayla iç içe vakit geçiren katılımcılar, arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.
Etkinlik, çevre bilinci, gönüllülük ruhu ve üretime verilen emeğin önemini gençlere uygulamalı olarak aktarması açısından da dikkat çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden teşekkür

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, etkinliğe katılan gençlere teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Mor tarlaların eşsiz kokusu ve rengi arasında, gönüllü gençlerimizle birlikte unutulmaz bir lavanta hasadı etkinliğine imza attık. Gençlerimiz yalnızca tarlada lavanta hasat etmekle kalmadı; tarladan çıkan bu şifalı bitkinin distilasyon süreçlerine ve üretiminin tüm aşamalarına yakından tanıklık ederek yerinde inceleme fırsatı buldu. Üretimin her aşamasını bizzat deneyimleyen, doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşayan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz."
Isparta'nın simgesi haline gelen lavanta tarlalarında gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin tarımsal üretim süreçlerini yakından tanımasına katkı sağlarken, gönüllülük faaliyetlerinin de doğayla iç içe farklı deneyimlerle desteklenebileceğini bir kez daha ortaya koydu.
 
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