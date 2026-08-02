Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!Isparta’nın Bahçelievler Mahallesi’nde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda evdeki eşyalar küle dönerken, kent genelindeki tarım arazilerinde çıkan yangınlar da büyümeden engellendi.
Bahçelievler Mahallesi'nde Alevler Yükseldi
Edinilen bilgilere göre olay, Isparta kent merkezine bağlı Bahçelievler Mahallesi 3014 Sokak
'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.
Ekipler Seferber Oldu
İhbarın ardından bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık
ve Isparta Belediyesi İtfaiye
ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara ve binalara sıçramasını önlemek adına zamanla yarışarak yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin etkili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Önemli Gelişmeler ve Detaylar
- Can Kaybı Yok: Müstakil evde çıkan yangında sevindirici şekilde ölen ya da yaralanan olmadı.
- Maddi Hasar Büyük: Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, evde bulunan tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
- Geniş Çaplı İnceleme: Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla polis ve itfaiye ekiplerince detaylı bir inceleme başlatıldı.
Tarım Arazilerinde de Yangın Hareketliliği
Öte yandan, Isparta'nın farklı noktalarında ve tarım arazilerinde de yangın hareketliliği yaşandı. Arazi şartlarında başlayan yangınlar, itfaiye ekipleri ve duyarlı vatandaşların el birliğiyle yürüttüğü müdahaleler sayesinde daha fazla büyümeden ve ciddi bir zarara yol açmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.