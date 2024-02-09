BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: YENİ DÖNEMDE ŞEHRE DAHA DA GÜZEL HİZMETLER KAZANDIRACAĞIZ

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği'ni ziyaret etti. Başdeğirmen, pandemi ve afetlerle mücadele edilen zorlu bir 2,5 yılın ardından şehre kazandırılan projeleri ve yeni dönemdeki hedeflerini paylaştı.Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, IDGEP Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette IDGEP Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Başdeğirmen, şehre yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.IDGEP Başkanı Nazmi Esen, Başkan Başdeğirmen'in 5 yıllık hizmet süresince şehre katkı sağlamış olduğunu belirterek, teşekkür etti. Esen, Başdeğirmen'in adaylığına ilişkin başarı dileklerini iletti.Başkan Başdeğirmen, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, pandemi ve doğal afetlerin yaşandığı zorlu bir dönemde şehre birçok hizmet ve yatırım kazandırdıklarını ifade etti. 5 yılın sona erdiğini ve yeni bir seçim dönemine girdiklerini vurgulayan Başdeğirmen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tekrar adaylığımızı açıkladık ve yola devam ediyoruz. Pandemi ve afetler nedeniyle tam anlamıyla gerçekleştiremediğimiz projeleri yeni dönemde tamamlamak istiyoruz" dedi.Ziyaret sırasında IDGEP üyelerinin sorularını yanıtlayan Başdeğirmen, yeni dönemde şehre daha da güzel hizmetler kazandırmak için çaba harcayacaklarını ifade etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.