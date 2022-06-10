KAHRAMAN GAZİMİZE MADALYASI TAKDİM EDİLDİ

1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak gazi olan Mehmet Doğan’a Vali Aydın Baruş tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi. Valilik Makamında gerçekleşen törene Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan Adıbelli, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Kütük ve gazimizin ailesi katıldı.Gazi Doğan’a madalyasını tevcih ederken bir konuşma yapan Vali Baruş “1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’nda üstün hizmetleri geçmiş değerli gazimiz Mehmet Doğan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından takdim edilmek üzere bizlere gönderilen bu şeref madalyasını kendisine sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yapmış olduğu hizmetler nedeniyle kendisine minnetlerimizi iletiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar adına da bu madalyayı kendilerine takdim ediyoruz. Allah sağlık versin, biz onların hizmetleri ile onların fedakarlıkları ile bugün sağlık içerisinde yaşayabiliyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarımız da aynı şekilde onların vermiş olduğu bu üstün mücadele neticesinde, yapmış oldukları fedakarlıklar neticesinde bugün huzur ve barış içerisinde yaşayabiliyorlar. Hizmetleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz” diyerek gazimize madalya ve beratını tevcih etti.Ardından Vali Baruş gazimiz ve ailesini makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.