MHP Heyetinden Bakan Göktaş’a Ziyaret: Senirkent Yaşlı Bakımevi İçin Açılış Talimatı

MHP Isparta İl Kongresi’nde yeniden seçilerek güven tazeleyen İl Başkanı Osman Gülay, saha ve bürokrasi çalışmalarına hız verdi. Başkan Gülay, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı makamında ziyaret etti.

Senirkent Yaşlı Bakımevi Gündemde

Gerçekleştirilen ziyarette MHP heyeti, Senirkent Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin son durumu hakkında Bakan Göktaş’a ayrıntılı bilgi sunarak merkezin bir an önce hizmete girmesi talebinde bulundu. Heyetin taleplerini dinleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, tesisin açılış süreçlerinin hızlandırılması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Başkan Gülay’dan Teşekkür Mesajı

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan MHP Isparta İl Başkanı Osman Gülay, Isparta’ya gösterdiği yakın ilgi ve desteklerden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’a teşekkür etti.