EĞİRDİR’DE COŞKULU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen coşkulu programlarla kutlanıyor. Eğirdir'deki kutlama etkinlikleri, sabah saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve MAREM Salonu'nda devam etti.

Programa, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 'Öğretmenler Günü' mesajı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Emekli öğretmenler adına Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski müdürü Süleyman Güçlü'nün yaptığı konuşma salondan büyük alkış aldı.

Programda, yeni göreve başlayan öğretmenler Ayşegül Çiftçi, Kıymet Kara, Gurbet Çiftçi, Ayşegül Ercengiz, Gülşen Alper Dereli ve Rabia Burçin Koçak, yemin ederek meslek hayatlarına başladılar.

Anasınıfı öğrencilerinin şiirleri, oratoryo, müzikli gösteri, slayt ve video gösterimleri, "Sen Nefessin Öğretmenim" tiyatrosu, koro, hediye çekilişi ve ödül töreniyle dolu bir gün geçirildi. Öğrencilerin performansları salondan büyük alkış alırken, günün sonunda Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, emekli öğretmenlerle Yazla Mahallesi Sabancı Öğretmenevi bahçesinde bir araya gelecek ve akşam saatlerinde Eğirdir Altınkum Düğün Salonu'nda protokol ve öğretmenlerle birlikte yemekte buluşacaklar. Eğirdir halkı, öğretmenlerin değerli çalışmalarını kutlayarak, nice 24 Kasımlara sağlık ve mutluluk diledi.