Isparta Belediyesi Futbol Yaz Okulu sona erdi

Geleceğin sporcuları yetişiyor

Isparta Belediyesi futbol yaz okulu sona erdi. Kursa katılan gençlere katılım belgeleri takdim edilirken, yaz okullarının devam edeceği bildirildi.Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 9-11 ve 11-13 yaş gurubuna yönelik futbol yaz okulu açıldı. 2 Temmuz 2021 tarihinde Milli Egemenlik Stadında başlayan ve kurs antrenörü Serkan Gürçay nezaretinde devam eden kurslar 27 Temmuz itibariyle sona erdi. Futbol yaz okuluna aralarında kızlarında bulunduğu toplam 70 sporcu katıldı.Isparta Belediyesinin Futbol Yaz Okuluna katılan sporculara katılım belgeleri Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün tarafından takdim edildi. Başkan Yardımcısı Gözgün, pandemi sürecinden dolayı kurs düzenleyemediklerini, 1 Temmuz’daki normalleşme ile birlikte kursları başlattıklarını dile getirdi. Normalleşme ile birlikte 70 sporcunun kurslara katıldığını ve yeşil sahalarda top koşturduğunu ifade eden Gözgün, şehrin spordaki başarılarından bahsetti. Isparta Belediyesi olarak amaçlarının şehirdeki futbol kulüplerine de altyapı hazırlamak olduğunu aktaran Başkan Yardımcısı Gözgün, “Bizler dışarıdan futbolcu transfer etmeyeceğiz, tabandan siz gibi gençlerimizin yetişmesiyle birlikte kulüplerimizin futbolcu ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” dedi.Futbol yaz okulunun sona erdiğini ancak çalışmaların devam edeceğini belirten Gözgün, “Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen çalışmaların devam ettirilmesi talimatını verdi. Üzerinde durduğumuz bir diğer konuda sizleri daha sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlamaktır. En sağlıklı gençlik, spor yapan, madde bağımlılığından, tablet, telefon bağımlılığından uzak duran gençliktir. Onun için sizler bugün bunları dikkate alarak yeşil sahalarda top koşturuyorsunuz. Belediye olarak tek derdimiz sağlıklı bir nesil yetiştirebilmektir. Her birinizi Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen adına tebrik ediyorum” görüşlerinde bulunurken, gençlere tavsiyelerde bulundu.Futbol yaz okuluna katılan gençlerde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e kendilerine gösterdiği ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ederken, “Yaz okulumuz bitti ancak bizler çalışmalarımızı devam ettireceğiz, bizlere bu imkânı tanıdığı için belediyemize, başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.