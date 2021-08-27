Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Büyük Başarı

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'na ilişkin 1. nakil sonuçları 6 Temmuz tarihinde, 2. nakil sonuçları ise 9 Ağustos tarihlerinde açıklandı.LGS yerleştirme sonuçlarına göre sınavla öğrenci kabul eden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde doluluk oranı Türkiye genelinde yüzde 77 iken MEB, TOBB ve TOBB ETÜ Mesleki Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamındaki 113 meslek lisesinin kontenjan doluluk oranı yüzde 96 oldu.Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınavlı giriş ile gerçekleştirilen, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı bölümü bu yıl %99 doluluk oranına sahipken, sınavsız giriş bölümü %44 doluluk oranında gerçekleşti.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bu yıl 160 öğrenci kontenjanı olduğu ve şuana kadar 70 öğrencinin kaydını tamamladığı söyledi.Ayrıca ITSO Başkanı Tutar, “PANDEMİ sürecinin başladığı günden bu yana Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dezenfektan üreterek başta İlimiz sonra çevre illerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre satışını gerçekleştirerek öğrencilerine maddi kazanç sağlayan Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilimize ve çevre illerimize pandemi sürecindeki desteği çok büyük oldu. Ülke genelinde Meslek Liselerine ilginin giderek arttığını ve sektörlerin ara eleman ihtiyaçlarını karşılayacak öğrencilerin okullarından meslek sahibi olarak mezun olmalarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, hayatlarının şekilleneceğini ve en önemlisi doğru meslek seçiminin ömür boyu mutluluk getireceğini ifade ederek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Mesleki eğitime inanarak, desteklediğimiz okulu tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.