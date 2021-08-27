GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da Parklar ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte ve temizlik

Isparta'da Parklar ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte ve temizlik
ISPARTA
43 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Parklar ve çocuk oyun alanları temizleniyor, dezenfeksiyonu yapılıyor
 
Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehirdeki 326 çocuk oyun alanı, parklar ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan program kapsamında yapılan çalışmalarda şehir genelindeki tüm çocuk parkları belli periyotlar halinde dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında çocuk oyun alanları temizleniyor, ardından da oyun ve spor aletleri en ince ayrıntısına kadar dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor.
Mahallelerindeki parkların sağlık açısından belli periyotlar halinde dezenfeksiyona tabi tutulmasından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, çocuklara ve gençlere verilen değerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
 
27-08-2021-park-dezenfeksiyon-227-08-2021-park-dezenfeksiyon-127-08-2021-park-dezenfeksiyon-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'YA BÜYÜK GURUR… FATMAGÜL'DEN ŞAMPİYONLUK
Isparta Belediye Başkanı 30 Ağustos mesajı
Günün önemli gelişmeleri...
MEB'den öğretmen adaylarına müjde!
Milyonlarca öğrenci bekliyordu tarih verildi
İçişleri'nden 81 İl Valiliğine genelge! 5 başlık altında gönderildi
YÖK'ten üniversiteler ile ilgili yeni karar!
Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru
Günün Haber Başlıkları
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021
Isparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!
Okullarda alınacak korona önlemleri madde madde belirlendi
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI
Anlaşma sağlandı memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU
Borcu olanlar bu habere dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?23 Ağustos 2021
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısıIsparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı25 Ağustos 2021
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARIISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI21 Ağustos 2021
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? 21 Ağustos 2021
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!22 Ağustos 2021
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül MinelIsparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel22 Ağustos 2021
ISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ20 Ağustos 2021
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURUISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU22 Ağustos 2021
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 202124 Ağustos 2021
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesiHaber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi20 Ağustos 2021
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTIOTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI23 Ağustos 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru Isparta Belediyesi'nden duyuru 26 Ağustos 2021
Günün Haber BaşlıklarıGünün Haber Başlıkları25 Ağustos 2021
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!23 Ağustos 2021
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği YapıldıIsparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı21 Ağustos 2021
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!24 Ağustos 2021
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı21 Ağustos 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu23 Ağustos 2021
Okullarda alınacak korona önlemleri madde madde belirlendiOkullarda alınacak korona önlemleri madde madde belirlendi24 Ağustos 2021
Isparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyorIsparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor24 Ağustos 2021