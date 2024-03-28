Başkan Başdeğirmen’den sert yanıt: Milletimizin aklıyla oynamak istiyorlar

Yeni Sanayi Sitesi ziyareti sırasında ortaya atılan iddialara Başkan Başdeğirmen'den sert bir yanıt geldi. Esnafın söz konusu iddialar hakkında bilgi talebi üzerine Başkan Başdeğirmen, iddiaların doğru olmadığını ve bu tür manipülasyonların milletin aklıyla oynamak amacı taşıdığını belirtti.Başkan Başdeğirmen, esnafla birlikte yapılan parsel sorgulaması sonucunda söz konusu alanların tapulu olmadığını ve imarda park alanı olarak geçtiğini açıkladı. Bu durumda, söz konusu alanların belediye tarafından satılmasının mümkün olmadığını vurguladı.Ayrıca, esnafın Başkan Başdeğirmen'e gösterdiği destek ve güveni de dile getirerek, kendisine başarılar dilediği görülmektedir. Esnaflar, Başkan Başdeğirmen'in halkı dinlediğini, vatandaşlarla samimi bir şekilde iletişim kurduğunu ve gerçekleştirdiği hizmetleri takdir ettiklerini belirtmişlerdir.Başkan Başdeğirmen'in bu sert yanıtı ve esnafların gösterdiği destek, yerel seçimler öncesinde yaşanan tartışmaların gerçeklik payını ve halkın takdirini ortaya koymaktadır.