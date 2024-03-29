TÜİK Emeklilerin Acı Gerçeğini Ortaya Koydu: Emekli Maaşlarındaki Sürpriz Detay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emeklilere ilişkin verileri paylaşırken, emekli yaşlı nüfusun yoksulluk oranının son bir yılda dramatik bir şekilde arttığını ortaya koydu. Bu artışın arkasındaki ana sebep ise emekli maaşlarına yapılan düşük zamlar olarak belirtiliyor.

TÜİK'in son paylaşımına göre, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus arasındaki yoksulluk oranı son bir yılda yüzde 51 artarak yüzde 21,7 seviyesine yükseldi. Bu artışta emekli maaşlarındaki düşük zamların etkisi büyük.

TÜİK'in verilerine dayanarak yapılan analizlere göre, 2023 yılında yapılan düşük zamlar, emekli aylıklarının yetersiz kalmasına ve yaşlı nüfusun ekonomik zorluklarla mücadele etmesine yol açtı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Program Direktörü Ekrem Cunedioğlu, yaşanan bu artışın altında yatan nedenleri açıkladı.

Cunedioğlu, geçen yıl en düşük emekli aylıklarına yapılan zamların yetersiz kalmasıyla, emeklilerin medyan gelirlerinin önemli ölçüde düştüğünü vurguladı. Bu durumun sonucunda, toplum içinde emeklilerin ayrı bir sınıf oluşturduğunu ve hatta kamu-özel sektör ücret farkları nedeniyle "yoksul emekli sınıfı" adında yeni bir sınıfın ortaya çıktığını belirtti.

Emekli aylıklarındaki düşüşün nedenlerinden biri olarak ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikler gösterildi. Bu değişikliklerin özellikle kök emekli aylıklarını etkileyerek düşüşe neden olduğu ifade edildi.

Araştırmada ayrıca, yaşlı erkeklerde ve kadınlarda yoksulluk oranlarında önemli artışlar olduğu belirlendi. Bu durum, emekli maaşlarındaki düşük zamların cinsiyet ayrımı gözetmeksizin geniş bir kesimi etkilediğini gösterdi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin yaşlanan bir nüfusa sahip olduğu ve yaşlı nüfusun önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Bu durum, emekli maaşlarının artan yoksulluk oranlarıyla daha da önem kazandığını gösteriyor.