### Ev Sahiplerine Uyarı: Yeni Yönetmeliğe Uymayanlara Büyük Cezalar Geliyor



Kısa süre önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, ev sahipleri için önemli değişiklikler getiriyor. Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının muayene süreçlerine dair düzenlemeler, sayaçların nasıl ve kimler tarafından muayene edileceği ile ilgili detayları içeriyor. Özellikle 2014 ile 2019 yılları arasında üretilmiş olan doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesi zorunlu hale geldi.



#### Yönetmelik Kapsamında Yapılması Gerekenler



**Sayaç Değişimi Zorunluluğu:**

- 2014 ve 2019 yılları arasında üretilmiş veya son muayenesi bu dönemler arasında yapılmış doğalgaz sayaçlarının 2025 yılına kadar değiştirilmesi gerekiyor.

- Bu değişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın il müdürlükleri veya yetkilendirilmiş özel servisler tarafından gerçekleştirilecek.



**Muayene İşlemleri:**

- Sayaç muayeneleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın il müdürlükleri veya bazı yetkilendirilmiş özel servisler tarafından yapılacak.

- Muayene yerleri ve süreçleri yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir.



#### Uymayanlara Verilecek Cezalar



Yeni yönetmeliğe uyulmaması durumunda ciddi para cezaları uygulanacak:

- 2014 ile 2019 yılları arasında üretilmiş veya son muayenesi bu dönemler arasında yapılmış doğalgaz sayaçlarını değiştirmeyenlere 10 bin TL'ye kadar para cezası verilecek.



#### Özet ve Sonuç



Ev sahiplerinin bu yeni düzenlemelere dikkat etmeleri ve gerekli değişiklikleri zamanında yapmaları gerekiyor. Aksi halde, yüksek para cezaları ile karşılaşabilirler. Sayaçların düzenli muayene ve değişim işlemlerinin yapılması, hem enerji verimliliği hem de güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın il müdürlükleri veya yetkili özel servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmamak önemli.