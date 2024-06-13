### Destek Ödemelerinde Büyük Değişiklik: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal destek ödemelerinde yapılacak önemli değişiklikleri duyurdu. 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı gibi desteklerden faydalanan vatandaşlar için ücretlerde önemli artışlar yapılacak.



**Enflasyon Verileri ve Beklenen Artışlar**

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon oranlarını aylık yüzde 3,37 ve yıllık yüzde 75,45 olarak açıkladı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı da belirlenecek. Mayıs ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22,72 olarak kaydedildi. Bu enflasyon verilerine dayanarak, memur maaşlarına ve sosyal destek ödemelerine en az yüzde 20 oranında zam yapılması bekleniyor.



**Yeni Ücretler**

Ocak ayında 65 yaş aylığı için belirlenen 3 bin 504 TL, yüzde 20 artışla 4 bin 206 TL'ye yükselecek. Evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı veya engelli vatandaşlara bakan yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı ise 7 bin 608 TL’den 9 bin 131 TL’ye çıkacak.



Engelli aylıkları da yeni düzenlemeyle artacak. Yüzde 40-69 arası engeli bulunanlar için 3 bin 357 TL, yüzde 70 ve üstü engelli olanlar için ise 5 bin 036 TL maaş verilecek. Kronik hastalığı olanlara yönelik yardımlarda ise, tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen 7 bin 608 TL’lik yardım, yüzde 20’lik artışla 9 bin 131 TL olacak.



**SED Ödemeleri de Artıyor**

Okula giden çocuğu olan ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artış yapılacak. Temmuz ayında yapılacak yüzde 20'lik artışla, okul öncesi çocuklara verilen SED yardımı 4 bin 337 TL, ilköğretim öğrencisi çocuklara verilen SED yardımı 6 bin 506 TL, ortaöğretimde okuyan çocuklara verilen SED yardımı 6 bin 940 TL ve yükseköğretimde okuyan çocuklara verilen SED yardımı ise 7 bin 807 TL’ye yükselmiş olacak.



Bu değişiklikler, sosyal destek ödemelerinin enflasyon karşısında yetersiz kalmasını önlemek ve ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda sosyal destek ödemelerini artırarak, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor.