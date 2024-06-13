### Araç Sahiplerine Müjde: Zararlarınızı Geri Alabilirsiniz!



**Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, araçları doğal afet nedeniyle zarar görenlerin, zararlarını geri alabileceklerini açıkladı.**



Kayseri'de hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle birçok araç zarar gördü. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu tür durumlarda vatandaşların haklarını arayabileceklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.



#### Şahin’in Açıklamaları:



**Tutanak ve Belgeler Önemli:**

- Vatandaşların zararlarını belgelemeleri ve tutanak tutmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, bu belgelerin resmi kurumlarda kayıt altına alınmasının önemli olduğunu belirtti.

- Zararın kamera veya fotoğraf görüntüleriyle de tespit edilmesi gerektiğini söyledi.



**Üretici Sorumluluğu:**

- Şahin, dolu yağışı gibi doğa olaylarının her yıl yaşanabildiğini ve üreticilerin bu tür durumları dikkate alarak ürünlerini üretmeleri gerektiğini ifade etti.

- Araç camları kırılan veya kaportaları zarar gören vatandaşların, bu zararları araç üreticilerinden talep edebileceklerini belirtti.



**Kasko ve Sigorta:**

- Kasko sigortası olan vatandaşların zararlarını sigorta kapsamında karşılayabileceklerini, kasko olmayanların ise doğrudan araç üreticisinden talepte bulunabileceklerini açıkladı.



**Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeler:**

- Zararın tespitinden sonra, eğer zarar 104 bin TL’nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetlerine, daha fazlaysa Tüketici Mahkemesine başvurularak bu zararların tazmin edilebileceğini belirtti.



#### Emsal Kararlar:



**Daha Önce Alınan Kararlar:**

- Daha önce doğa olaylarından dolayı oluşan zararlar için emsal kararlar alındığını belirten Şahin, rüzgar nedeniyle uçan çatılarda da benzer durumların yaşandığını ve sorumluluğun firmaya ait olduğuna dair kararlar alındığını söyledi.

- Bu emsal kararların dolu nedeniyle oluşan zararlar için de geçerli olabileceğini ve araç sahiplerinin zararlarını talep edebileceğini ifade etti.



#### Sonuç:



Araç sahipleri, dolu veya diğer doğal afetler nedeniyle oluşan zararlarını belgeleyerek, üreticilerden veya sigorta şirketlerinden tazminat talep edebilirler. Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri, bu tür zararların tazmin edilmesi için başvurulabilecek yerler arasında. Bu süreçte, zararın belgelenmesi ve resmi kurumlarda kayıt altına alınması büyük önem taşıyor.