Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 16.59 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.13 rakamı ortaya çıktı.Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.13 oldu.Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının haziran ayında ödeyeceği kira zammı 141,3 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.141,3 TL lira olarak gerçekleşmektedir.