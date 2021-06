TÜRKER ET 2. ŞUBESİNİ AÇTI

TÜRKER ET ÜRÜN YELPAZESİ

Dana Kıyma

Dana Rosto

Süt Dana Gerdan ve Ciğer

Flato

Biftek

Bonfile

Beyti

Şiş Beyti

İşkembe

Kuzu Pirzola

Kuzu But

Kasap Köfte

Sakatat çeşitleri

Kemik

Tavuk ürünleri

Fermente Sucuk

Kuzu ve Dana Kokoreç

Mangallık Et ve Mangal Malzemeleri

Adres :

Mehmet Tönge mahallesi 225 cadde No: 43 ISPARTA (Sosyal tesisler altı)

Telefon :



''Önce Sağlık ve Lezet, Türker Et''

Isparta'da et sektörünün tanınmış isimlerinden Türker Et. 2.şubesini Mehmet Tönge mahallesine açarak buradaki kasap hizmeti ihtiyacını azaltmış oldu.Türker Et sahibi Ufuk Türker, her geçen gün et sektörünün aranan ismi olmaktan ve Mehmet Tönge mahallesinde hizmet vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek:dedi.