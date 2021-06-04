Isparta'da et sektörünün tanınmış isimlerinden Türker Et. 2.şubesini Mehmet Tönge mahallesine açarak buradaki kasap hizmeti ihtiyacını azaltmış oldu.
Türker Et sahibi Ufuk Türker, her geçen gün et sektörünün aranan ismi olmaktan ve Mehmet Tönge mahallesinde hizmet vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek: ''burada yaşayan vatandaşlarımızı kasabımızın 2. şubesine davet ediyorum” dedi.
TÜRKER ET ÜRÜN YELPAZESİ
- Dana Kıyma
- Dana Rosto
- Süt Dana Gerdan ve Ciğer
- Flato
- Biftek
- Bonfile
- Beyti
- Şiş Beyti
- İşkembe
- Kuzu Pirzola
- Kuzu But
- Kasap Köfte
- Sakatat çeşitleri
- Kemik
- Tavuk ürünleri
- Fermente Sucuk
- Kuzu ve Dana Kokoreç
- Mangallık Et ve Mangal Malzemeleri
Adres : Mehmet Tönge mahallesi 225 cadde No: 43 ISPARTA (Sosyal tesisler altı)
Telefon :0 541 300 05 40
Ufuk TÜRKER
''Önce Sağlık ve Lezet, Türker Et''