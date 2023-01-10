Emekliler için bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere yapılan yüzde 30 zammın ardından yakın tarihteki başka bir ödeme, merak konusu oldu.

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

İşte kulislerde bayram ikramiyesi için konuşulan rakam...

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan-24 Nisan arasında olacak.



Bayrama 2,5 ay kala emeklilere verilecek ikramiye miktarı şimdiden gündem olmaya başladı.

2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan emekli maaş zammının ardından "İkramiyeler ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok ancak emekliler 2018 yılından bu yana düzenli olarak bayramlardan önce ikramiye alıyor.



Geçen sene bayram ikramiyesi kaç paraydı?

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin 100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.



Yüzde 30'luk zam gündemde



Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek. Kurban Bayramı'yla birlikte 2023 ikramiye tutarı toplamda 2 bin 860 TL olacak.

İkramiyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.