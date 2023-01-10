09.01.2023
Emeklilere yapılan yüzde 30 zammın ardından yakın tarihteki başka bir ödeme, merak konusu oldu.
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri şimdiden konuşulmaya başlandı.
İşte kulislerde bayram ikramiyesi için konuşulan rakam...
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan-24 Nisan arasında olacak.
Bayrama 2,5 ay kala emeklilere verilecek ikramiye miktarı şimdiden gündem olmaya başladı.
2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan emekli maaş zammının ardından "İkramiyeler ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.
Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok ancak emekliler 2018 yılından bu yana düzenli olarak bayramlardan önce ikramiye alıyor.
Geçen sene bayram ikramiyesi kaç paraydı?
Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin 100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.
Yüzde 30'luk zam gündemde
Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek.
İkramiyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.