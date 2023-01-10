Yeni yıla girilmesi ile beraber altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geliyor.

Uzmanlardan ons tarafında beklenen yeni zirve ile beraber Gram içi yeni tahmin geldi.

2023'ün ilk ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. 2023 yılının ilk toplantısında Fed'in, yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, kurumun faiz kararını 1 Şubat akşamı duyurması bekleniyor.



Fed faizi artırınca altın fiyatları da artacak

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bu durum ons altın fiyatı üzerindeki baskıları hafifleterek fiyatları yukarıya doğru hareketlendirebilir. Özellikle ons altın fiyatının 2 bin 60 doların üzerine çıkması, altında bir ralli başlatabilir. 2023’de gram altının fiyatı 1.400 TL’yi görebilir.” şeklinde konuştu.

“Doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor”



İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler.

Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen Fed, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya.” dedi.



Bugün itibarıyla serbest piyasada gram altın 1.132 liradan satılıyor ve ons altın ise 1.871 dolarda.